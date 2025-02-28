Померла найстарша жінка, яка пережила Голокост, Роуз Жироне

У США померла 113-річна Роуз Жироне, найстарша з тих, хто пережив Голокост.

Фото: УНН

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У понеділок, 26 лютого, у Нью-Йорку померла 113-річна Роуз Жироне, яка вважалася найстаршою з тих, хто пережив Голокост. Про це повідомляє Associated Press.

Роуз Жироне народилася 13 січня 1912 року в польському місті Янів. У віці 6 років її сім'я переїхала до німецького Гамбурга. У 1937 році, вже після її шлюбу в Бреслау (тепер Вроцлав, Польща), нацисти заарештували її чоловіка і відправили до концентраційного табору Бухенвальд. На дев’ятому місяці вагітності, після народження доньки, вона домоглася звільнення чоловіка завдяки китайським візам.

У 1941 році, після того як єврейських біженців вигнали в гетто, сім'я Жироне переїхала до Шанхаю, де вони жили в обмежених умовах у ванній кімнаті будинку. Після закінчення Другої світової війни вони переїхали до Сан-Франциско в 1947 році завдяки допомозі родичів з США.

Дослідження, оприлюднене минулого року Claims Conference, свідчить, що Роуз Жироне була серед 245 000 вцілілих у Голокості, які досі живуть у понад 90 країнах світу. Її вік був серед найстаріших серед тих, хто пережив цей трагічний період.

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