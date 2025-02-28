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На Львівщині чоловік понад рік був у СЗЧ через догляд за бабусею – що вирішив суд

18:58, 28 лютого 2025
Військовослужбовець, який залишив частину через хвору бабусю, отримав покарання з випробувальним терміном.
На Львівщині чоловік понад рік був у СЗЧ через догляд за бабусею – що вирішив суд
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У Львівській області суд виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив свою частину на рік через догляд за хворою бабусею. Про це йдеться в рішенні Яворівського районного суду Львівської області у справі № 944/2837/23.

13 січня 2022 року військовослужбовець, який служив за контрактом, залишив свою частину, що тимчасово дислокувалася на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки, без поважних причин. Він перебував поза частиною понад рік і лише 27 квітня 2023 року добровільно з’явився до прокуратури.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою провину та пояснив, що причиною самовільного залишення частини стали сімейні обставини, зокрема необхідність догляду за хворою бабусею. Чоловік розкаявся та попросив суд призначити покарання з випробувальним терміном через свій молодий вік.

Суд визнав його винним у самовільному залишенні частини та призначив покарання у вигляді трирічного позбавлення волі. Водночас, враховуючи каяття підсудного, його молодий вік та обставини справи, суд вирішив звільнити його від відбування покарання, призначивши випробувальний термін на один рік.

Військовослужбовець зобов’язався виконувати усі обов’язки, передбачені випробувальним терміном, згідно з Кримінальним кодексом України.

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суд Львів військові СЗЧ

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