Не завжди треба виділяти гарантії безпеки, вони можуть бути приховані в тексті, — Стефанчук про угоду із США щодо копалин

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, угода має потенціал надати «потужну» безпеку Україні.

Фото: expert.in.ua

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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що безпекові гарантії можуть бути приховані у положеннях угоди про створення Інвестиційного фонду, яка готується до підписання Україною та США. Про це він сказав на брифінгу 28 лютого.

Він наголосив, що безпекові гарантії для України є пріоритетом.

«Але не завжди треба безпекові гарантії виділяти як безпекові гарантії, інколи вони можуть бути приховані в економічних питаннях, в питаннях соціальних та інших. Не обов'язково треба писати, що ми вам передамо стільки-то і такої-то зброї, якщо вона просто може пройти шляхом економічної допомоги, умовно кажучи, внеском в той чи інший фонд», - сказав Стефанчук

За словами спікера парламенту, угода має потенціал надати «потужну» безпеку Україні і «має характер попередньої» та матиме певні зміни після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Також Стефанчук підкреслив, що нардепи депутати не брали участі у підготовці угоди.

«Є речі, які покладаються на… Кабінет міністрів, а є речі, які покладаються… на Верховну Раду. В Конституції чітко визначені повноваження», - сказав Стефанчук.

Він дода, допоки рішення уряду не потребуватимуть ухвалення в парламенті, але «як тільки там будуть прийматися рішення, які потребуватимуть відповідних законодавчих ініціатив, відповідних затверджень… без Верховної Ради цього не буде відбуватися».

Раніше радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомляв, що угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами передбачатиме додаткові положення, які стосуються економічної співпраці та гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський прибув до Вашингтона 28 лютого для підписання угоди про копалини з президентом США Дональдом Трампом.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 26 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Також ми писали, що Верховна Рада не підтримала виклик міністрів для пояснення деталей схваленої Кабміном угоди з США щодо корисних копалин.

У медіа 26 лютого з’явився текст угоди, запланованої між США та Україною, про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

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