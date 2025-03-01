Який штраф загрожує за продаж або збирання ранньоквітучих весняних рослин

Через масовий збір навесні під загрозою знищення проліски, шафран, білоцвіт, сон-трава, черемша, горицвіт.

Джерело фото: Freepik

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В Україні Державна екологічна інспекція розпочала комплексні заходи для збереження рідкісних і зникаючих ранньоквітучих рослин. Зокрема, вже розроблено і затверджено План спільних заходів на 2025 рік. Він передбачає створення робочих груп і посилення державного контролю за збереженням рідкісних та червонокнижних видів рослин.

Первоцвіти – це народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Через масовий збір навесні під загрозою знищення проліски, шафран, білоцвіт, сон-трава, черемша, горицвіт та інші.

Держекоінспекція наголошує, що за незаконне збирання, транспортування чи реалізацію цих рослин передбачені значні штрафи та адміністративна відповідальність:

Частина перша статті 88-1 КУпАП: за незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень.

Частина друга статті 88-1: за ті самі дії, вчинені щодо рослин, що зростають у межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень.

Стаття 91: за незаконне збирання рослин у межах природно-заповідного фонду передбачено штраф для громадян від 153 до 408 гривень з конфіскацією засобів правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.

Стаття 90: за знищення рослин, занесених до Червоної книги України, передбачено штраф для громадян від 340 до 510 гривень із подальшою їх конфіскацією.

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