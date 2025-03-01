Практика судів
  1. Суспільство

Який штраф загрожує за продаж або збирання ранньоквітучих весняних рослин

16:02, 1 березня 2025
Через масовий збір навесні під загрозою знищення проліски, шафран, білоцвіт, сон-трава, черемша, горицвіт.
Який штраф загрожує за продаж або збирання ранньоквітучих весняних рослин
Джерело фото: Freepik
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні Державна екологічна інспекція розпочала комплексні заходи для збереження рідкісних і зникаючих ранньоквітучих рослин. Зокрема, вже розроблено і затверджено План спільних заходів на 2025 рік. Він передбачає створення робочих груп і посилення державного контролю за збереженням рідкісних та червонокнижних видів рослин.

Первоцвіти – це народна назва ранньоквітучих весняних рослин. Загалом таких рослин є понад 40 видів. Через масовий збір навесні під загрозою знищення проліски, шафран, білоцвіт, сон-трава, черемша, горицвіт та інші.

Держекоінспекція наголошує, що за незаконне збирання, транспортування чи реалізацію цих рослин передбачені значні штрафи та адміністративна відповідальність:

  • Частина перша статті 88-1 КУпАП: за незаконне придбання, збут та розповсюдження об'єктів рослинного світу передбачено штраф від 510 до 1 700 гривень.
  • Частина друга статті 88-1: за ті самі дії, вчинені щодо рослин, що зростають у межах природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1 700 до 3 655 гривень.
  • Стаття 91: за незаконне збирання рослин у межах природно-заповідного фонду передбачено штраф для громадян від 153 до 408 гривень з конфіскацією засобів правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів.
  • Стаття 90: за знищення рослин, занесених до Червоної книги України, передбачено штраф для громадян від 340 до 510 гривень із подальшою їх конфіскацією.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді зареєстрували законопроект про скасування права судів призначати умовне покарання за ухилення від мобілізації

У разі прийняття законопроекту суди не зможуть призначати більш м’яке покарання чи покарання з іспитовим строком для осіб, які ухилилися від мобілізації.

За листами-клопотаннями органів влади протягом 2024 року за кордон виїхало 15,7 тисяч чоловіків, не повернулися – 1130 чоловіків

За половину таких чоловіків, які виїхали завдяки таким листам і не повернулися, клопотало Міністерство культури.

НАБУ, БЕБ, ДБР та МТСБУ отримали доступ до Реєстру транспортних засобів МВС

Кабмін додав органи Бюро економічної безпеки, НАБУ і посадовців ДБР до переліку суб’єктів, які мають доступ до Єдиного державного реєстру транспортних засобів стосовно зареєстрованих транспортних засобів, їх власників та належних користувачів.

Заклади вищої освіти МВС, СБУ, вищі військові навчальні заклади позбавлять права готувати юристів — Комітет схвалив концепцію реформи

Комітетом схвалена концепція реформування вищої правничої освіти та первинного доступу до правничої професії, яка передбачає заборону підготовки правників в навчальних закладах МВС, СБУ, вищих військових навчальних закладах – далі будуть готувати законопроект.

Рада прийняла закон про визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном

Кабмін зможе врегулювати усі питання щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України шляхом формальної чи неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео