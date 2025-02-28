У Литві спробували спалити військову допомогу для України – затримано трьох осіб

Зафіксовано спробу підпалу радіолокаційних станцій для України в місті Шяуляй.

Фото: LRT

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У Литві в місті Шяуляй торік сталася спроба підпалу військової допомоги для України, зокрема мобілізованої техніки та радіолокаційних станцій. Генеральний комісар литовської поліції Арунас Паулаускас повідомив про цей інцидент під час щорічної презентації діяльності поліції, пише LRT.

За словами Паулаускаса, група осіб, яка отримала наказ, намагалася підпалити зібрану допомогу. Проте завдяки ефективній співпраці з розвідувальними службами вдалося вчасно встановити осіб, причетних до цього злочину. Наразі затримано трьох осіб, а кілька інших перебувають у міжнародному розшуку.

«Це чергова гібридна атака проти Литви, спроба спалити допомогу для України в Шяуляї, де було мобілізовано певну військову техніку та радіолокаційні станції, що мали відправитися в Україну», — зазначив Паулаускас.

Генеральна прокуратура Литви наразі не підтвердила цієї інформації на запит журналістів. У листопаді 2024 року було затримано двох громадян Іспанії за підозрою в причетності до терористичного акту в Шяуляї, ймовірно, за наказом російської розвідки.

Паулаускас також зазначив, що спроба підпалу в Шяуляї та інші події, такі як інцидент у пункті видачі посилок DHL у Німеччині, є частиною гібридної війни, яку ведуть противники Литви та України. «Дійсно, ми вже воюємо, це гібридна війна. Так, це може бути не так очевидно, але все ж таки це є», — підсумував він.

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