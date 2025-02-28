МОН обговорює з партнерами вивчення української мови як іноземної в школах

Міністерство наразі веде перемовини з країнами-партнерами щодо української мови як іноземної.

Джерело фото: yedyni.org

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Міністерство освіти і науки України веде перемовини з країнами-партнерами щодо вивчення в їхніх школах української мови як іноземної. Про це під час години запитань до Уряду у Верховній Раді 28 лютого повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

«Діти справді перебувають у ситуації, коли вимушені вчити місцеву мову як іноземці, іноземну мову, яка вивчається в тій країні (здебільшого англійська чи інша мова європейських країн) і другу іноземну мову. І тоді вони для того, щоб розвантажитися і не вивчати одночасно три мови, вибирають російську. Це дійсно критична ситуація», - сказав Лісовий, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що міністерство наразі веде перемовини з країнами-партнерами щодо української мови як іноземної.

«Це необхідно робити і це має перспективу. Ми маємо схвальну позицію з боку міністерства освіти багатьох країн, з якими ми працюємо на цю тему. Вона передбачає вивчення української мови іноземцями, тобто вона починається з азів. Але з точки зору розвантаження наших дітей – це раціонально», - вказав міністр.

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