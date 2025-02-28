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У Вінниці судили жінку за співпрацю з окупаційною владою

19:50, 28 лютого 2025
Жінка, що співпрацювала з російськими окупантами, отримала 10 років ув'язнення.
У Вінниці судили жінку за співпрацю з окупаційною владою
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Вінницький міський суд ухвалив вирок жінці, яка добровільно перейшла на бік російських окупантів та виконувала обов'язки в незаконних органах влади на тимчасово окупованій території Херсонської області. За обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 5 статті 111-1 КК України, суд призначив їй покарання у вигляді десяти років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади та займатися організаційно-розпорядчою або адміністративно-господарською діяльністю на термін десять років. Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду.

Судом встановлено, що обвинувачена, громадянка України, після повномасштабного вторгнення зс рф на територію України залишилась на тимчасово окупованій території та добровільно перейшла на бік окупаційної влади рф.

Орієнтовно з червня 2022 року до цього часу обвинувачена здійснює керівництво діяльністю в незаконних органах окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Довідково:

частина 5 статті 111-1 КК України - Добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, або добровільне обрання до таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території - (караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої).

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суд Вінниця

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