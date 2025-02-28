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В Киеве проверят до 9000 пропусков для передвижения во время комендантского часа

16:51, 28 февраля 2025
В Киеве выявлены случаи безосновательной выдачи пропусков.
В Киеве проверят до 9000 пропусков для передвижения во время комендантского часа
Фото: TrueUA
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Киев инициировал масштабную проверку пропусков, позволяющих передвижение по городу в комендантский час. Процесс продлится примерно месяц. Об этом сообщил спикер КГГА Евгений Иевлев в эфире «Мы-Украина».

По его словам, проверку запустили после выявления случая, когда документ был выдан лицу без надлежащих оснований. Выяснилось, что пропуск предоставил один из заместителей Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«От 7800 до 9000 таких пропусков было выдано и, учитывая этот случай, мы имеем основание считать, что среди них есть часть, выданная людям, которые не имеют надлежащих оснований для передвижения в комендантский час», - отметил Иевлев.

В то же время в Киеве планируют ввести новый алгоритм выдачи разрешений, который предусматривает цифровизацию процесса. «Мы хотим сделать этот процесс цифровым, потому что там, где больше цифровизации, там всегда меньше коррупции», - добавил представитель КГГА.

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Киев комендантский час

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