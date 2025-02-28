Практика судів
  1. У світі

Китай обіцяє «вжити всіх необхідних заходів» у відповідь на нові мита США

15:22, 28 лютого 2025
Дональд Трамп оголосив про додаткове 10% мито на китайський імпорт, яке набуде чинності 4 березня.
Китай обіцяє «вжити всіх необхідних заходів» у відповідь на нові мита США
Джерело фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай попередив, що відповість на додаткові мита на китайський імпорт про які оголосив президент США Дональд Трамп. Про це пише Bloomberg.

«Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай відповість всіма необхідними заходами для захисту своїх законних прав та інтересів», — заявив 28 лютого представник Міністерства торгівлі Китаю. У відповідь на попередній раунд мит цей департамент вже раніше пообіцяв вжити «відповідних» заходів.

Реакція Пекіна з’явилася через кілька годин після того, як Трамп оголосив про додаткове 10% мито, яке набуде чинності 4 березня, посилаючись на високий рівень наркотрафіку з сусідніх північноамериканських країн та нібито роль Китаю у цьому процесі. Нові збори є продовженням попереднього 10% мита, запровадженого раніше цього місяця, і входять до широкого пакету торговельних заходів Трампа, що охоплюють технології та інвестиції.

Індекс китайських акцій, що котируються в Гонконзі, поглибив падіння до 3,9%, що є найбільшим одноденним спадом з жовтня. Континентальний індекс CSI 300 знизився на 1,9%, що може стати першим тижневим зниженням за місяць.

Головний економіст Bloomberg Economics по Азії Чан Шу зазначила, що ризик полягає в тому, що стриманість Китаю до цього моменту «може змінитися на більш жорстку відповідь — і значно більш руйнівну торговельну війну».

Нові заходи були запроваджені без попередження і стали несподіванкою для посадовців обох країн. Жодна зі сторін на робочому рівні не знала про введення додаткових 10% мит, за словами джерел видання.

Нові мита набудуть чинності у 4 березня, за день до того, як голова КНР Сі Цзіньпін візьме участь у Народному з’їзді, найбільшій політичній події року в Китаї, на якій його урядовці представлять економічний план на 2025 рік.

У своїй офіційній відповіді на мита Пекін заявив, що сподівається врегулювати розбіжності шляхом діалогу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з цієї угоди – Дональд Трамп поспілкувався з Володимиром Зеленським

Володимир Зеленський навів приклад, чому проста дипломатія не працює, а Дональд Трамп і Джей Ді Венс закликали його визнати проблеми з нестачею людей у війську.

Ми ніколи не приймемо просто припинення вогню – Володимир Зеленський заявив про необхідність гарантій безпеки

Дональд Трамп каже про швидке закінчення війни, Володимир Зеленський каже про необхідність гарантій безпеки – про що розмовляють президенти в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп: Угода про корисні копалини є «великим зобов’язанням США» і буде підписана сьогодні

Президент України також сказав журналістам, що хоче обговорити те, що «готові зробити» США під час зустрічі з Трампом.

Дональд Трамп зустрів Володимира Зеленського біля Білого дому

У Білому домі почалася зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рахувати середню зарплату і загальну кількість працівників для бронювання будуть по-новому – Кабмін вніс зміни

Зокрема уряд доручив враховувати у загальній кількості військовозобов’язаних, які підлягатимуть бронюванню, вже мобілізованих після 18 травня 2024 року працівників.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Малюк
    Василь Малюк
    голова Служби безпеки України
  • Олег Грегуль
    Олег Грегуль
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Юрій Кісєль
    Юрій Кісєль
    голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури