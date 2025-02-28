Китай обіцяє «вжити всіх необхідних заходів» у відповідь на нові мита США

Дональд Трамп оголосив про додаткове 10% мито на китайський імпорт, яке набуде чинності 4 березня.

Джерело фото: Reuters

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Китай попередив, що відповість на додаткові мита на китайський імпорт про які оголосив президент США Дональд Трамп. Про це пише Bloomberg.

«Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай відповість всіма необхідними заходами для захисту своїх законних прав та інтересів», — заявив 28 лютого представник Міністерства торгівлі Китаю. У відповідь на попередній раунд мит цей департамент вже раніше пообіцяв вжити «відповідних» заходів.

Реакція Пекіна з’явилася через кілька годин після того, як Трамп оголосив про додаткове 10% мито, яке набуде чинності 4 березня, посилаючись на високий рівень наркотрафіку з сусідніх північноамериканських країн та нібито роль Китаю у цьому процесі. Нові збори є продовженням попереднього 10% мита, запровадженого раніше цього місяця, і входять до широкого пакету торговельних заходів Трампа, що охоплюють технології та інвестиції.

Індекс китайських акцій, що котируються в Гонконзі, поглибив падіння до 3,9%, що є найбільшим одноденним спадом з жовтня. Континентальний індекс CSI 300 знизився на 1,9%, що може стати першим тижневим зниженням за місяць.

Головний економіст Bloomberg Economics по Азії Чан Шу зазначила, що ризик полягає в тому, що стриманість Китаю до цього моменту «може змінитися на більш жорстку відповідь — і значно більш руйнівну торговельну війну».

Нові заходи були запроваджені без попередження і стали несподіванкою для посадовців обох країн. Жодна зі сторін на робочому рівні не знала про введення додаткових 10% мит, за словами джерел видання.

Нові мита набудуть чинності у 4 березня, за день до того, як голова КНР Сі Цзіньпін візьме участь у Народному з’їзді, найбільшій політичній події року в Китаї, на якій його урядовці представлять економічний план на 2025 рік.

У своїй офіційній відповіді на мита Пекін заявив, що сподівається врегулювати розбіжності шляхом діалогу.

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