Верховный Суд объяснил, что действия госрегистратора, которая просто зарегистрировала юридическое лицо при отсутствии других доказательств, не образуют состава преступления

Действия оправданной заключались исключительно в регистрации юридического лица, а стороной обвинения не было предоставлено доказательств, которые бы указывали на то, что государственный регистратор обратила в свою пользу чужое имущество, злоупотребляя своими полномочиями.

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Действия государственного регистратора, которые заключались исключительно в регистрации юридического лица, при отсутствии доказательств совершения им других действий, которые бы указывали на то, что он обратил в свою пользу чужое имущество, злоупотребляя своими полномочиями, или способствовал другим лицам в этом по предварительному сговору, не образуют состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 28 января 2025 года по делу №642/3614/17.

Обстоятельства дела

Государственного регистратора городского совета обвинили в том, что она в сговоре с группой лиц в нарушение ст. 27 Закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей» осуществила государственную регистрацию юридического лица без цели ведения уставной деятельности и внесла соответствующую запись в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Суды предыдущих инстанций признали невиновной и оправдали государственного регистратора по ч. 5 ст. 191 УК.

В кассационной жалобе прокурор отметил, что судами не проверены основания незаконной регистрации юридического лица и причастность оправданной к другим обвиняемым.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения постановление апелляционного суда. В обоснование позиции КУС ВС указал, что полномочия оправданной как государственного регистратора на момент совершения вменяемых ей действий регламентировались Законом «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», согласно которому она должна была проверить поданные для регистрации документы на отсутствие оснований для отказа в проведении государственной регистрации юридического лица и в течение 3 дней с даты поступления документов провести регистрацию юридического лица (ст. 25 указанного Закона в редакции, действовавшей на 23.02.2010).

Компетенцией регистратора не охватывалось вынесение земельного вопроса на сессию городского совета, оперативность прохождения документов в городском совете. Ее полномочия были связаны исключительно с регистрацией юридического лица.

В то же время скорость принятия решений соответствующими подразделениями городского совета и принятие решений, касавшихся спорного земельного участка, находились в компетенции других должностных лиц городского совета. Сторона обвинения считала оправданную непосредственным исполнителем вменяемого ей уголовного правонарушения.

Однако по фактическим обстоятельствам, указанным в обвинительном акте, ее роль сводилась к государственной регистрации обслуживающего кооператива, то есть фактически оправданной были реализованы ее непосредственные функциональные обязанности как государственного регистратора.

Каких-либо доказательств противоправности регистрации юридического лица в контексте вменяемого ей уголовно наказуемого деяния сторона обвинения не предоставила.

В рассматриваемом деле действия оправданной заключались исключительно в регистрации юридического лица, а стороной обвинения не было предоставлено доказательств совершения ею таких действий, которые бы указывали на то, что государственный регистратор обратила в свою пользу чужое имущество, злоупотребляя своими полномочиями в сфере государственной регистрации юридических лиц или способствовала другим лицам в этом по предварительному сговору.

Автор: Наталя Мамченко

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