Судья КСУ Галина Юровская рассказала о конституционных гарантиях прав ФЛП – видео

На ФЛП были наложены штрафы за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора и без уведомления Государственной фискальной службы о приеме работника на работу.

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Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская провела онлайн-лекцию «Конституционные гарантии прав физических лиц-предпринимателей в контексте Решения Конституционного Суда Украины от 18 декабря 2024 года № 12-р(ІІ)/2024».

В ходе лекции судья сосредоточила внимание на основных аспектах Решения № 12-р(ІІ)/2024 в деле о конституционных гарантиях прав физических лиц-предпринимателей Украины по конституционной жалобе Кирилла Бурмы.

Судья отметила, что заявитель оспаривал положение статьи 51 Гражданского кодекса Украины (ГК), согласно которому «к предпринимательской деятельности физических лиц применяются нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность юридических лиц, если иное не установлено законом или не вытекает из существа отношений».

Она проинформировала об обстоятельствах дела, отметив, что на Кирилла Бурму как физическое лицо-предпринимателя были наложены штрафы за фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора и без уведомления Государственной фискальной службы Украины о приеме работника на работу. Не согласившись с наложением штрафных санкций, он обратился в суды общей юрисдикции.

Окончательным судебным решением в его деле стало постановление Верховного Суда, в котором Суд применил положения статьи 51 ГК и Решение Конституционного Суда Украины от 9 февраля 1999 года.

Исследовав этот вопрос, Конституционный Суд Украины пришёл к выводу, что положения статьи 51 ГК являются конституционными.

В частности, Суд в решении отметил:

осуществляя право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, физические лица могут вести такую деятельность как без создания юридического лица (регистрация физического лица-предпринимателя), так и путем создания юридического лица;

законодатель может по своему усмотрению дифференцированно урегулировать статус (права и обязанности) физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, либо законодательно уравнять их права и обязанности в этом аспекте;

физические лица-предприниматели в результате законодательного регулирования в сфере предпринимательства не могут быть лишены гарантий защиты, определенных Конституцией Украины.

В ходе лекции судья также привела отдельные позиции Европейского суда по правам человека, Суда справедливости Европейского Союза, а также правовые позиции Конституционного Суда Украины.

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