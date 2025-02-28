Кабмин провел заседание — какие решения приняли 28 февраля

Правительство внесло изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий и в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого рассмотрел ряд вопросов. Какие решения приняли, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук:

- Внесены изменения в приложение 5 «Перечень документов, подаваемых военнообязанным для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в соответствии с основаниями, указанными в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Определена категория лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, лица, в отношении которых в установленном законом порядке установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Предусмотрено, что документом, подтверждающим право на отсрочку указанной категории лиц, является выписка из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

- Утвержден, в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О электронной идентификации и электронных доверительных услугах», Порядок оценки рисков и последствий неправомерного использования или подмены идентификационных данных пользователей услуг электронной идентификации и информирования контролирующего органа о предоставлении электронных доверительных услуг с использованием средств электронной идентификации. Порядок определяет процедуру проведения оценки рисков и последствий неправомерного использования или подмены идентификационных данных пользователей услуг электронной идентификации при получении электронных услуг, а также подачи контролирующему органу информации о предоставлении электронных услуг с использованием средств электронной идентификации владельцами (держателями) информационных и информационно-коммуникационных систем.

- Внесены изменения в постановления КМУ от 06.03.2022 № 222 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общегосударственных интересов в процессе функционирования рынка природного газа» и от 20.03.2022 № 326 «Об утверждении Порядка определения ущерба и убытков, нанесенных Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации» в части уточнения составляющих поврежденной энергетической инфраструктуры, в результате чего возникли потери (утечки) природного газа, в частности, газотранспортной и газораспределительной систем, хранилищ природного газа.

- Утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для реализации публичного инвестиционного проекта по приобретению пассажирских вагонов. Порядок определяет механизм использования средств, предусмотренных в государственном бюджете по бюджетной программе «Реализация публичного инвестиционного проекта по приобретению пассажирских вагонов (366 ед.)». Установлено, что положения пункта 1 постановления КМУ от 04.12.2019 № 1070 «Некоторые вопросы осуществления распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства» (относительно осуществления распорядителями (получателями) бюджетных средств предварительной оплаты в случае закупки товаров, работ и услуг за капитальные расходы и государственные контракты (договоры)) не распространяются на приобретение подвижного состава для перевозки пассажиров в рамках бюджетной программы «Реализация публичного инвестиционного проекта по приобретению пассажирских вагонов (366 ед.)».

- Внесены изменения в постановления КМУ от 19.09.2023 № 1023 «Вопросы предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) в 2023 году» и от 27.12.2023 № 1374 «Некоторые вопросы предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) для обеспечения преподавания учебного предмета «Защита Украины». Предоставлена возможность использования образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) на обеспечение преподавания учебного предмета «Защита Украины», на подготовку супервизоров, оплату их услуг, установлена возможность компенсации расходов на проживание, питание и проезд.

- Внесены изменения в Условия договора о передаче на праве хозяйственного ведения государственного имущества, находящегося в государственной собственности и используемого в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа магистральными трубопроводами, в части исключения определенных ограничений на имущество, в отношении которого совершаются сделки, следствием которых может быть прекращение права хозяйственного ведения на имущество, используемое в процессе осуществления деятельности по транспортировке природного газа, согласованные Кабинетом Министров Украины в соответствии с абзацем четвертым части третьей статьи 44 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины».

- Внесены изменения в Положение о Государственном агентстве Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ и Положение о Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины с целью приведения их в соответствие с Законом Украины № 2989-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного регулирования в сфере рыбного хозяйства, сохранения и рационального использования водных биоресурсов и сфере аквакультуры».

Разграничены полномочия МинАПК и Госрыбагентства в части утверждения лимитов специального использования водных биоресурсов, квот добычи (вылова) в зоне юрисдикции Украины и их разработки.

Уполномочено МинАПК на утверждение требований к рыбоприемному пункту и положения о научном наблюдателе, а Госрыбагентство – на разработку лимитов специального использования водных биоресурсов, квот добычи (вылова) в зоне юрисдикции Украины, обеспечение функционирования мониторинга рыболовных судов, согласование направления научного наблюдателя.

- Внесены изменения в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на финансирование мероприятий социально-экономической компенсации риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения, с целью усовершенствования порядка использования субвенции с учетом изменений административно-территориального устройства.

- Утвержден порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для повышения энергоэффективности общественных зданий.

- Внесены изменения в порядок проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования с целью цифровизации процессов, связанных с проведением конкурсов на междуобластные маршруты.

- Создана Межведомственная комиссия по вопросам распределения публичных инвестиций и утвержден ее состав.

- Включен индустриальный парк «Бурштын» в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

- Выделено на безвозвратной основе Главному управлению разведки Министерства обороны Украины из резервного фонда государственного бюджета 1 млрд 115 млн 270 тыс. гривен для предоставления единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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