Гражданские, которые прошли плен, получили право на отсрочку от мобилизации — Минобороны

Для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации необходимо предоставить выписку из реестра.

Фото: mvs.gov.ua

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Министерство обороны Украины сообщило, что для гражданских лиц, которые находились в плену в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, предоставлено право на отсрочку от мобилизации.

Отмечается, что правительство приняло соответствующее постановление «О внесении изменений в приложение 5 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период».

Этот документ урегулировал положения Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» с изменениями от 20 ноября 2024 года.

Для получения отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года.

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