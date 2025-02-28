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Имеет ли право на больничные бабушка по уходу за внучкой пока болеет мать

22:00, 28 февраля 2025
Бабушка, как застрахованное лицо, имеет право получить пособие по временной нетрудоспособности, если ухаживает за внучкой во время болезни ее матери.
Имеет ли право на больничные бабушка по уходу за внучкой пока болеет мать
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Управление инспекционной деятельности в Харьковской области объясняет, имеет ли право на больничные бабушка по уходу за внучкой, пока болеет мать.

Бабушка, как застрахованное лицо, может рассчитывать на пособие по временной нетрудоспособности, осуществляя уход за внучкой на время болезни ее матери.

В ПФУ предоставили разъяснение, что пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания матери или другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком до 3-х лет или за ребенком-инвалидом в возрасте до 18-ти лет, предоставляется застрахованному лицу, осуществляющему уход за ребенком, с первого дня периода заболевания (п. 5, 6 ст. 15 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» от 23.09.1999 № 1105-XIV).

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности.

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