Бабуся, як застрахована особа, має право отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності, якщо доглядає за онукою під час хвороби її матері.

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Управління інспекційної діяльності у Харківській області пояснює, чи має право на лікарняні бабуся по догляду за онукою доки хворіє мати.

Бабуся, як застрахована особа, може розраховувати на допомогу по тимчасовій непрацездатності, здійснюючи догляд за онукою на час хвороби її матері.

В ПФУ надали роз’яснення, що допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною до 3-х років або за дитиною-інвалідом віком до 18-ти років, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною, з першого дня періоду захворювання, за умови, що ця особа не знаходиться у відпустці (п. 5, 6 ст. 15 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV).

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності.

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