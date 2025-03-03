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Білий дім: Трамп готовий до відновлення переговорів із Зеленським щодо корисних копалин, але тільки якщо він змінить свою позицію

17:25, 3 березня 2025
Президент США готовий до діалогу лише за певної умови – Володимир Зеленський повинен змінити свою позицію.
Білий дім: Трамп готовий до відновлення переговорів із Зеленським щодо корисних копалин, але тільки якщо він змінить свою позицію
Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц, джерело фото — Getty Images
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Президент США Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів із Володимиром Зеленським щодо корисних копалин, але лише за умови, що Президент України змінить свою позицію. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі телеканалу Fox News.

Таким чином у Білому домі висловилися про умову відновлення переговорів щодо укладання угоди при корисні копалини.

Представник Трампа вважає, що Україні потрібно розпочати мирні переговори, скільки «терпіння американців не безлімітне», а «гаманці – не безмежні».

Також, за словами Волтца, Президент України «упустив шанс економічно пов'язати США та Україну на покоління вперед».

Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не відбулося.

Президент України Володимир Зеленський і українська делегація покинули Білий дім без будь-яких коментарів для преси.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

Також Президент України заявив про готовність знову зустрітися з Трампом для «серйозних» переговорів.

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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