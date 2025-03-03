Білий дім: Трамп готовий до відновлення переговорів із Зеленським щодо корисних копалин, але тільки якщо він змінить свою позицію

Президент США Дональд Трамп відкритий до відновлення переговорів із Володимиром Зеленським щодо корисних копалин, але лише за умови, що Президент України змінить свою позицію. Про це заявив радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц в ефірі телеканалу Fox News.
Таким чином у Білому домі висловилися про умову відновлення переговорів щодо укладання угоди при корисні копалини.
Представник Трампа вважає, що Україні потрібно розпочати мирні переговори, скільки «терпіння американців не безлімітне», а «гаманці – не безмежні».
Також, за словами Волтца, Президент України «упустив шанс економічно пов'язати США та Україну на покоління вперед».
Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не відбулося.
Президент України Володимир Зеленський і українська делегація покинули Білий дім без будь-яких коментарів для преси.
Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.
Також Президент України заявив про готовність знову зустрітися з Трампом для «серйозних» переговорів.
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