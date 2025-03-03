Суддю Івасаву Юджі обрали президентом Міжнародного суду ООН

Юджі Івасава є членом Суду з 22 червня 2018 року.

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Суддю Івасаву Юджі 3 березня обрали президентом Міжнародного суду ООН після того, як суддя Наваф Салам подав у відставку з посади президента 14 січня 2025 року.

Термін повноважень судді Салама як Президента мав завершитися 5 лютого 2027 року. У коментарі зазначили, що відповідно до статті 14 Регламенту Суду, Суд вирішив заповнити вакансію на решту терміну.

Юджі Івасава є членом Суду з 22 червня 2018 року. До приєднання до Суду він був професором міжнародного права в Токійському університеті та головою Комітету ООН з прав людини.

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