Судью Ивасаву Юдзи избрали президентом Международного суда ООН

Юдзи Ивасава является членом Суда с 22 июня 2018 года.

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Судью Ивасаву Юдзи 3 марта избрали президентом Международного суда ООН после того, как судья Наваф Салам подал в отставку с поста президента 14 января 2025 года.

Срок полномочий судьи Салама как Президента должен был завершиться 5 февраля 2027 года. В комментарии указали, что в соответствии со статьей 14 Регламента Суда, Суд решил заполнить вакансию на оставшийся срок.

Юдзи Ивасава является членом Суда с 22 июня 2018 года. До присоединения к Суду он был профессором международного права в Токийском университете и председателем Комитета ООН по правам человека.

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