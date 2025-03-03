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Зеленський заявив про готовність знову зустрітися з Трампом для «серйозних» переговорів

14:39, 3 березня 2025
Володимир Зеленський вказав, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини, яка залишилась непідписаною після суперечки в Овальному кабінеті.
Зеленський заявив про готовність знову зустрітися з Трампом для «серйозних» переговорів
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що готовий знову зустрітися з Дональдом Трампом, якщо президент США його запросить, але дав зрозуміти, що ще одна зустріч у Білому домі має бути «серйозною», щоб він здійснив поїздку. Про це пише Bloomberg.

«Ми гідні рівноправного діалогу», – сказав Зеленський після участі в саміті, який скликав британський прем’єром-міністр Кір Стармер.

За його словами, якщо президент США запросить його «для конструктивного діалогу, для вирішення реальних проблем, для серйозних питань і реальних, рішучих дій і відповідей — я приїду».

Водночас Володимир Зеленський вказав, що Україна готова підписати зі США угоду про корисні копалини, яка залишилась непідписаною після суперечки в Овальному кабінеті.

«Я переконаний, що ситуація пройде і важливі речі попереду», – сказав глава України.

Нагадаємо, що після зустрічі у Білому дому президент США Дональд Трамп повідомив, що підписання угоди про корисні копалини 28 лютого не відбулося.

Президент України Володимир Зеленський і українська делегація покинули Білий дім без будь-яких коментарів для преси.

Додамо, що Володимир Зеленський у розмові з Трампом наголосив на необхідності надання надійних гарантій безпеки з боку США. Однак чіткої відповіді стосовно цих гарантій від Трампа не отримав.

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США Україна Дональд Трамп війна Володимир Зеленський

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