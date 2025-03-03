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У німецькому місті Мангайм автомобіль в'їхав у натовп – є жертви

14:43, 3 березня 2025
У місті масштабна поліцейська операція.
У німецькому місті Мангайм автомобіль в'їхав у натовп – є жертви
Фото: wz.de
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У центрі міста Мангайм ввтомобіль в'їхав у натовп. За повідомленням німецьких ЗМІ Westdeutsche Zeitung та Tixio, на місці події видно уламки, а щонайменше одна людина лежить накрита брезентом.

Поліція оголосила про поліцейську операцію в центрі міста в районі Wasserturm/Plankenkopf. Поліція та рятувальні служби вже в дорозі.

Ситуаційний центр уряду штату забив на сполох і попросив населення «якомога більше уникати центру міста».

Правоохоронні органи поки що не розголошують деталей операції. Подробиці інциденту з'ясовуються.

«Чорний позашляховик на великій швидкості в'їхав у людей, рухаючись від центральної площі Парадеплац до визначної водонапірної вежі міста, повідомляє сайт новин Mannheim24, додаючи, що кілька людей отримали серйозні поранення», - пише Reuters.

Раніше повідомлялося, що в центрі німецького Мюнхена автомобіль в'їхав у групу людей. Внаслідок наїзду постраждали щонайменше 28 людей.

Фото та відео: The Global Beacon

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поліція ДТП Німеччина

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