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В немецком городе Мангайм автомобиль въехал в толпу – есть жертвы

14:43, 3 марта 2025
В городе масштабная полицейская операция.
В немецком городе Мангайм автомобиль въехал в толпу – есть жертвы
Фото: wz.de
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В центре города Мангайм автомобиль въехал в толпу. По сообщению немецких СМИ Westdeutsche Zeitung и Tixio, на месте происшествия видны обломки, а по меньшей мере один человек лежит накрытый брезентом.

Полиция объявила о полицейской операции в центре города в районе Wasserturm/Plankenkopf. Полиция и спасательные службы уже в пути.

Ситуационный центр правительства штата забил тревогу и попросил население «как можно больше избегать центра города».

Правоохранительные органы пока не разглашают деталей операции. Подробности инцидента выясняются.

«Черный внедорожник на большой скорости въехал в людей, двигаясь от центральной площади Парадеплац к выдающейся водонапорной башне города, сообщает сайт новостей Mannheim24, добавляя, что несколько человек получили серьезные ранения», - пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что в центре немецкого Мюнхена автомобиль въехал в группу людей. В результате наезда пострадали по меньшей мере 28 человек.

Фото и видео: The Global Beacon

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полиция ДТП Германия

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