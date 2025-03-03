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Хозяйственное судопроизводство — КГС ВС представил обновленную концепцию своей страницы в Facebook

14:36, 3 марта 2025
Фейсбук-страница КГС ВС получила новое название и расширенный формат, направленный на более глубокий анализ хозяйственного судопроизводства.
Хозяйственное судопроизводство — КГС ВС представил обновленную концепцию своей страницы в Facebook
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда обновляет свою коммуникационную платформу. Теперь Facebook-страница носит новое название – «Хозяйственное судопроизводство».

«Это качественно новый подход к подаче информации. Мы расширяем содержательное наполнение, чтобы обеспечить более глубокий анализ судебной практики и ее влияния на развитие хозяйственного права.

Цель этих изменений – создать пространство для обсуждения актуальных вопросов хозяйственного судопроизводства, обмена мнениями и повышения правовой осведомленности», – отметили в КХС ВС.

В Верховном Суде подчеркнули, что изменение названия страницы произошло в рамках обновления подхода к подаче информации с акцентом на актуальную практику хозяйственных судов трех инстанций.

«Это больше, чем просто смена названия. Мы обновляем подход к подаче информации, фокусируясь на актуальной практике хозяйственных судов всех трех инстанций.

Обновление страницы – это не просто новый формат, но и расширение возможностей. Вас ждут аналитические материалы, практические обзоры судебных решений, новые рубрики и интересные интервью с экспертами отрасли. Мы создаем пространство для профессионального обсуждения, обмена мнениями и более глубокого понимания судебной практики», – подчеркнули в Верховном Суде.

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Верховный Суд КХС ВС

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