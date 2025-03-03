Сотрудница Минюста и его сообщник пытались завладеть средствами аграрного предприятия — их будут судить

За 120 тысяч долларов работник Минюста обещала представителю предприятия внести в реестр сведения о праве пользования земельными участками.

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Перед судом предстанут сотрудница Министерства юстиции и ее сообщник, которые мошенническими действиями пытались завладеть средствами крупного аграрного предприятия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что за 120 тысяч долларов сотрудница Минюста обещала представителю бюджетообразующего предприятия региона внести в реестр недвижимого имущества сведения о праве пользования земельными участками сельскохозяйственного назначения.

«Также чиновница привлекла в качестве сообщника своего знакомого, гражданина другого государства, который называл себя «влиятельным чиновником» того же Министерства и должен был выступать гарантом выполнения обещаний», — сообщили в ГБР.

1 августа 2024 года сообщники получили первый транш в размере 30 тысяч долларов и заявили, что «для положительного решения вопроса у заявителя есть два дня, чтобы передать оставшуюся сумму».

«При этом чиновница хвасталась влиятельными знакомствами, в том числе с руководителями правоохранительных органов», — добавили в Бюро.

После получения средств обоих «дельцов» задержали.

Фигурантам объявлено подозрение в мошенничестве, совершённом по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины), а также в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Предусмотренное статьями наказание — до 12 лет лишения свободы.

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