Porsche обгоняет Ferrari как автомобиль момента за $1 млн среди коллекционеров

Автомобили Porsche за миллион долларов проникают в элитный ценовой сегмент, где ранее доминировали Ferrari на крупных аукционах по всему миру.

Porsche 911 Turbo S Lightweight 1993 года — один из 86 экземпляров очень популярного типа 964 Источник фото: RM Sotheby's

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В этом месяце, когда автолюбители собираются во Флориде на две недели, они найдут 14 автомобилей Porsche с оценкой в $1 миллион — на два больше, чем дюжина Ferrari с такой же отметкой, и намного больше, чем любая другая марка среди 405 лотов, предлагаемых тремя аукционными домами.

Автомобили Porsche за миллион долларов проникают в элитный ценовой сегмент, где ранее доминировали Ferrari на крупных аукционах по всему миру. Об этом пишет Bloomberg.

Рост отражает желание коллекционеров и их финансовую возможность строить значительные коллекции вокруг одного любимого бренда, говорит Стив Серио, бостонский автомобильный брокер для миллиардеров.

Porsche всегда были ценными, но не такими желанными, как Ferrari GTO, LM и Testarossa. Однако автомобили Porsche набирают популярность, поскольку все больше покупателей собирают коллекции этого исторического бренда.

«Многие модели Porsche вошли в эту категорию», – говорит Серио о миллионном рубеже. «Причина в том, что гораздо больше людей хотят иметь коллекцию Porsche, чем Ferrari, главным образом потому, что настоящая коллекция Ferrari финансово недоступна для большинства».

Продажи стартуют 6 марта.

В целом средняя цена автомобилей, представленных на аукционах, составляет $658 642, что выше, чем $563 940 в 2024 году, согласно индексу классических автомобилей K500.

Однако самые редкие модели, такие как Ferrari 375 MM Berlinetta 1955 года, которую Gooding оценивает в $8-$10 миллионов, привлекут наибольшее внимание, несмотря на то, что рынок коллекционных автомобилей в этом году считается несколько «медленным».

«Сделки сейчас занимают больше времени, и владельцам и их агентам приходится работать усерднее и дипломатичнее, чтобы довести их до завершения», – сказал специалист.

При этом отмечается, что уникальные автомобили, такие как Ferrari 375 MM, продаются в соответствии со своей редкостью.

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