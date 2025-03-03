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Porsche випереджає Ferrari як автомобіль моменту за $1 млн серед колекціонерів

16:49, 3 березня 2025
Автомобілі Porsche за мільйон доларів вриваються в елітний ціновий сегмент, де колись домінували Ferrari на значних аукціонах по всьому світу.
Porsche випереджає Ferrari як автомобіль моменту за $1 млн серед колекціонерів
Porsche 911 Turbo S Lightweight 1993 — один з 86 екземплярів дуже популярного типу 964 Джерело фото: RM Sotheby's
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Цього місяця, коли ентузіасти автомобілів збираються у Флориді на два тижні, вони знайдуть 14 Porsche з оцінкою в 1 мільйон доларів — на два більше, ніж дюжина Ferrari з такою ж відзнакою, і набагато більше, ніж будь-яка інша марка серед 405 лотів, які пропонують три аукціонні будинки.

Автомобілі Porsche за мільйон доларів вриваються в елітний ціновий сегмент, де колись домінували Ferrari на значних аукціонах по всьому світу. Про це пише Bloomberg.

Зростання відображає бажання колекціонерів та їхню фінансову спроможність будувати значні колекції навколо одного улюбленого бренду, каже Стів Серіо, бостонський автомобільний брокер для мільярдерів.

Porsche завжди були цінними, але не такими бажаними, як Ferrari GTO, LM і Testarossa. Проте автомобілі Porsche наступають, оскільки все більше покупців збирають колекції цього історичного бренду.

«Багато моделей Porsche перейшли в цю категорію», – каже Серіо про мільйонний рубіж. «Причина в тому, що набагато більше людей хочуть мати колекцію Porsche, ніж Ferrari, головним чином тому, що справжня колекція Ferrari фінансово недосяжна для більшості».

Продажі стартують 6 березня.

Загалом середня ціна авто, представлених на аукціонах, становить $658 642, що вище за $563 940 у 2024 році, за даними індексу класичних авто K500.

Проте найрідкісніші моделі, як Ferrari 375 MM Berlinetta 1955 року, яку Gooding оцінює у $8-$10 мільйонів, привертатимуть найбільшу увагу, незважаючи на те, що ринок колекційних авто вважають дещо «повільним» цього року.

«Угоди зараз займають більше часу, і власникам та їхнім агентам доводиться працювати ретельніше та дипломатичніше, щоб довести їх до завершення», – сказав фахівець.

Водночас зазначається, що унікальні авто, як Ferrari 375 MM, продаються відповідно до своєї рідкісності.

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аукціон автомобіль

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