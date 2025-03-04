Хто може безоплатно отримати сучасні слухові апарати – пояснення МОЗ

12:47, 4 березня 2025
В Україні вперше централізовано закупили 24 тисячі слухових апаратів.
Міністерство охорони здоров’я України вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів, які українці з порушеннями слуху можуть отримати безоплатно. Про це повідомляє МОЗ.
Закупівлю провело державне підприємство «Медичні закупівлі України» через тендер. Поставлені слухові апарати – інноваційні моделі Oticon. Понад 4 тисячі пристроїв вже передали у 43 медзаклади, які видають їх пацієнтам. Протягом року очікується нове постачання.
Хто може отримати слуховий апарат
- Діти та дорослі з інвалідністю (не обов’язково пов’язаною зі слухом).
- Військові з порушенням слуху, навіть якщо їм ще не встановлено статус інвалідності.
Як отримати слуховий апарат безоплатно
- Звернутися до лікаря (сімейного, терапевта чи педіатра) для направлення до сурдолога.
- Пройти обстеження у сурдолога, який оцінить стан слуху та оформить медичний висновок.
- Оформити документи:
- для дорослих – пройти оцінку функціонування (ЕКОПФО) або МСЕК для встановлення інвалідності;
- для дітей – отримати висновок ЛКК;
- для військових – пройти ВЛК.
- Звернутися до медзакладу, який видає слухові апарати (в області, де зареєстрований пацієнт).
Які документи потрібні
- Паспорт або свідоцтво про народження (до 14 років).
- Ідентифікаційний код (за наявності).
- Витяг з рішення ЕКОПФО, МСЕК, ЛКК або ВЛК.
- Рекомендації з Індивідуальної програми реабілітації (ІПР).
- Дані про гостроту слуху (якщо є).
- Довідка про реєстрацію (для дітей до 14 років).
МОЗ разом із ГО «Відчуй» розробили детальний путівник із процесу отримання слухових апаратів, доступний за посиланням. У разі відмови у видачі пристрою можна звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201 (з 9:00 до 18:00).
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