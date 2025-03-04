Хто може безоплатно отримати сучасні слухові апарати – пояснення МОЗ

В Україні вперше централізовано закупили 24 тисячі слухових апаратів.

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Міністерство охорони здоров’я України вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів, які українці з порушеннями слуху можуть отримати безоплатно. Про це повідомляє МОЗ.

Закупівлю провело державне підприємство «Медичні закупівлі України» через тендер. Поставлені слухові апарати – інноваційні моделі Oticon. Понад 4 тисячі пристроїв вже передали у 43 медзаклади, які видають їх пацієнтам. Протягом року очікується нове постачання.

Хто може отримати слуховий апарат

Діти та дорослі з інвалідністю (не обов’язково пов’язаною зі слухом).

Військові з порушенням слуху, навіть якщо їм ще не встановлено статус інвалідності.

Як отримати слуховий апарат безоплатно

Звернутися до лікаря (сімейного, терапевта чи педіатра) для направлення до сурдолога. Пройти обстеження у сурдолога, який оцінить стан слуху та оформить медичний висновок. Оформити документи:

для дорослих – пройти оцінку функціонування (ЕКОПФО) або МСЕК для встановлення інвалідності;

для дітей – отримати висновок ЛКК;

для військових – пройти ВЛК.

Звернутися до медзакладу, який видає слухові апарати (в області, де зареєстрований пацієнт).

Які документи потрібні

Паспорт або свідоцтво про народження (до 14 років).

Ідентифікаційний код (за наявності).

Витяг з рішення ЕКОПФО, МСЕК, ЛКК або ВЛК.

Рекомендації з Індивідуальної програми реабілітації (ІПР).

Дані про гостроту слуху (якщо є).

Довідка про реєстрацію (для дітей до 14 років).

МОЗ разом із ГО «Відчуй» розробили детальний путівник із процесу отримання слухових апаратів, доступний за посиланням. У разі відмови у видачі пристрою можна звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201 (з 9:00 до 18:00).

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