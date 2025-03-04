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Хто може безоплатно отримати сучасні слухові апарати – пояснення МОЗ

12:47, 4 березня 2025
В Україні вперше централізовано закупили 24 тисячі слухових апаратів.
Хто може безоплатно отримати сучасні слухові апарати – пояснення МОЗ
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Міністерство охорони здоров’я України вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів, які українці з порушеннями слуху можуть отримати безоплатно. Про це повідомляє МОЗ.

Закупівлю провело державне підприємство «Медичні закупівлі України» через тендер. Поставлені слухові апарати – інноваційні моделі Oticon. Понад 4 тисячі пристроїв вже передали у 43 медзаклади, які видають їх пацієнтам. Протягом року очікується нове постачання.

Хто може отримати слуховий апарат

  • Діти та дорослі з інвалідністю (не обов’язково пов’язаною зі слухом).
  • Військові з порушенням слуху, навіть якщо їм ще не встановлено статус інвалідності.

Як отримати слуховий апарат безоплатно

  1. Звернутися до лікаря (сімейного, терапевта чи педіатра) для направлення до сурдолога.
  2. Пройти обстеження у сурдолога, який оцінить стан слуху та оформить медичний висновок.
  3. Оформити документи:
  • для дорослих – пройти оцінку функціонування (ЕКОПФО) або МСЕК для встановлення інвалідності;
  • для дітей – отримати висновок ЛКК;
  • для військових – пройти ВЛК.
  1. Звернутися до медзакладу, який видає слухові апарати (в області, де зареєстрований пацієнт).

Які документи потрібні

  • Паспорт або свідоцтво про народження (до 14 років).
  • Ідентифікаційний код (за наявності).
  • Витяг з рішення ЕКОПФО, МСЕК, ЛКК або ВЛК.
  • Рекомендації з Індивідуальної програми реабілітації (ІПР).
  • Дані про гостроту слуху (якщо є).
  • Довідка про реєстрацію (для дітей до 14 років).

МОЗ разом із ГО «Відчуй» розробили детальний путівник із процесу отримання слухових апаратів, доступний за посиланням. У разі відмови у видачі пристрою можна звернутися на гарячу лінію МОЗ: 0 800 505 201 (з 9:00 до 18:00).

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МОЗ

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