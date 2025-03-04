Кто может бесплатно получить современные слуховые аппараты – объяснение Минздрава

Министерство здравоохранения Украины впервые централизованно закупило 24 тысячи слуховых аппаратов, которые украинцы с нарушениями слуха могут получить бесплатно. Об этом сообщает Минздрав.
Закупку провело государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» через тендер. Поставленные слуховые аппараты - инновационные модели Oticon. Более 4 тысяч устройств уже передали в 43 медучреждения, которые выдают их пациентам. В течение года ожидается новая поставка.
Кто может получить слуховой аппарат
- Дети и взрослые с инвалидностью (не обязательно связанной со слухом).
- Военные с нарушением слуха, даже если им еще не установлен статус инвалидности.
Как получить слуховой аппарат бесплатно
- для взрослых - пройти оценку функционирования (ЭКОПФО) или МСЭК для установления инвалидности;
- для детей - получить заключение ВКК;
- для военных - пройти ВВК.
Какие документы нужны
- Паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет).
- Идентификационный код (при наличии).
- Выписка из решения ЭКОПФО, МСЭК, ВКК или ВВК.
- Рекомендации из Индивидуальной программы реабилитации (ИПР).
- Данные об остроте слуха (если есть).
- Справка о регистрации (для детей до 14 лет).
Минздрав совместно с ОО «Відчуй» разработали подробный путеводитель по процессу получения слуховых аппаратов, доступный по ссылке. В случае отказа в выдаче устройства можно обратиться на горячую линию Минздрава: 0 800 505 201 (с 9:00 до 18:00).
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