Кто может бесплатно получить современные слуховые аппараты – объяснение Минздрава

В Украине впервые централизованно закупили 24 тысячи слуховых аппаратов.

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Министерство здравоохранения Украины впервые централизованно закупило 24 тысячи слуховых аппаратов, которые украинцы с нарушениями слуха могут получить бесплатно. Об этом сообщает Минздрав.

Закупку провело государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» через тендер. Поставленные слуховые аппараты - инновационные модели Oticon. Более 4 тысяч устройств уже передали в 43 медучреждения, которые выдают их пациентам. В течение года ожидается новая поставка.

Кто может получить слуховой аппарат

- Дети и взрослые с инвалидностью (не обязательно связанной со слухом).

- Военные с нарушением слуха, даже если им еще не установлен статус инвалидности.

Как получить слуховой аппарат бесплатно

Обратиться к врачу (семейному, терапевту или педиатру) для направления к сурдологу. Пройти обследование у сурдолога, который оценит состояние слуха и оформит медицинское заключение. Оформить документы:

- для взрослых - пройти оценку функционирования (ЭКОПФО) или МСЭК для установления инвалидности;

- для детей - получить заключение ВКК;

- для военных - пройти ВВК.

Обратиться в медучреждение, которое выдает слуховые аппараты (в области, где зарегистрирован пациент).

Какие документы нужны

- Паспорт или свидетельство о рождении (до 14 лет).

- Идентификационный код (при наличии).

- Выписка из решения ЭКОПФО, МСЭК, ВКК или ВВК.

- Рекомендации из Индивидуальной программы реабилитации (ИПР).

- Данные об остроте слуха (если есть).

- Справка о регистрации (для детей до 14 лет).

Минздрав совместно с ОО «Відчуй» разработали подробный путеводитель по процессу получения слуховых аппаратов, доступный по ссылке. В случае отказа в выдаче устройства можно обратиться на горячую линию Минздрава: 0 800 505 201 (с 9:00 до 18:00).

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