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Співробітниця Мін’юста та її спільник намагались заволодіти коштами аграрного підприємства — їх судитимуть

15:19, 3 березня 2025
За 120 тисяч доларів працівниця Мін’юсту обіцяла представнику підприємства внести у реєстр відомості про право користування земельними ділянками.
Співробітниця Мін’юста та її спільник намагались заволодіти коштами аграрного підприємства — їх судитимуть
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Перед судом постануть співробітниця Міністерства юстиції та її спільник, які шахрайськими діями намагались заволодіти коштами великого аграрного підприємства. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що за 120 тисяч доларів працівниця Мін’юсту обіцяла представнику бюджетоутворюючого підприємства регіону внести у реєстр нерухомого майна відомості про право користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

«Також чиновниця залучила спільником свого знайомого, громадянина іншої держави, який називав себе «впливовим чиновником» цього ж Міністерства і мав виступати гарантом виконання обіцянок», — зазначили в ДБР.

1 серпня 2024 року спільники отримали перший транш у розмірі 30 тисяч доларів та повідомили, що «для позитивного розв'язання питання у заявника є два дні, щоб передати решту коштів».

«При цьому, чиновниця хизувалася впливовими знайомствами також з керівниками правоохоронних органів», — додали в Бюро.

Після отримання коштів обох «ділків» було затримано.

Фігурантам оголошено про підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України), а також у підбуренні до надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Передбачене статтями покарання – до 12 років позбавлення волі.

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мінюст ДБР обвинувальний акт Міністерство юстиції України

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