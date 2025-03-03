Господарське судочинство — КГС ВС представив оновлену концепцію своєї сторінки у Facebook

Фейсбук-сторінка КГС ВС отримала нову назву та розширений формат, спрямований на глибший аналіз господарського судочинства.

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Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду оновлює свою комунікаційну платформу. Відтепер фейсбук-сторінка має нову назву – «Господарське судочинство».

«Це якісно новий підхід до подачі інформації. Ми розширюємо змістове наповнення, щоб забезпечити глибший аналіз судової практики та її впливу на розвиток господарського права.

Метою цих змін є створення простору для обговорення актуальних питань господарського судочинства, обміну думками та підвищення правової обізнаності», — вказали у КГС ВС.

У Верховному Суді зазначили, що зміна назви сторінки відбулася в межах оновлення підходу до подачі інформації з акцентом на актуальну практику господарських судів трьох інстанцій.

«Це більше, ніж просто зміна назви. Ми оновлюємо підхід до подачі інформації, зосереджуючись на актуальній практиці господарських судів усіх трьох інстанцій.

Оновлення сторінки – це не лише про новий формат, а й про розширення можливостей. На вас чекають аналітичні матеріали, практичні огляди судових рішень, нові рубрики та цікаві інтерв’ю з фахівцями галузі. Ми створюємо простір для професійного обговорення, обміну думками та глибшого розуміння судової практики», — підкреслили у Верховному Суді.

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