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Зеленский заявил о готовности снова встретиться с Трампом для «серьезных» переговоров

14:39, 3 марта 2025
Владимир Зеленский указал, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, которое осталось неподписанным после спора в Овальном кабинете.
Зеленский заявил о готовности снова встретиться с Трампом для «серьезных» переговоров
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что готов снова встретиться с Дональдом Трампом, если президент США его пригласит, но дал понять, что еще одна встреча в Белом доме должна быть «серьезной», чтобы он совершил поездку. Об этом пишет Bloomberg.

«Мы достойны равноправного диалога», – сказал Зеленский после участия в саммите, который созвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

По его словам, если президент США пригласит его «для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных, решительных действий и ответов — я приеду».

В то же время Владимир Зеленский указал, что Украина готова подписать с США соглашение о полезных ископаемых, которое осталось неподписанным после спора в Овальном кабинете.

«Я уверен, что ситуация изменится, и важные вещи впереди», – сказал глава Украины.

Напомним, что после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация покинули Белый дом без каких-либо комментариев для прессы.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

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США Украина Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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