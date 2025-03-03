Белый дом: Трамп готов к возобновлению переговоров с Зеленским по поводу полезных ископаемых, но только если он изменит свою позицию

Президент США готов к диалогу только при определенном условии – Владимир Зеленский должен изменить свою позицию.

Советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц, источник фото — Getty Images

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Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров с Владимиром Зеленским по вопросу полезных ископаемых, но только при условии, что президент Украины изменит свою позицию. Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала Fox News.

Таким образом, в Белом доме обозначили условие возобновления переговоров по заключению соглашения о полезных ископаемых.

Представитель Трампа считает, что Украине необходимо начать мирные переговоры, так как «терпение американцев не безгранично», а «кошельки – не бездонны».

Кроме того, по словам Уолца, президент Украины «упустил шанс экономически связать США и Украину на поколения вперед».

Напомним, что после встречи в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание соглашения о полезных ископаемых 28 февраля не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация покинули Белый дом без каких-либо комментариев для прессы.

Добавим, что Владимир Зеленский в разговоре с Трампом отметил необходимость предоставления надежных гарантий безопасности со стороны США. Однако четкого ответа на эти гарантии от Трампа не получил.

Также Президент Украины заявил о готовности снова встретиться с Трампом для «серьезных» переговоров.

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