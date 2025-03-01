Заборгованість із сплати аліментів може позбавити права на відстрочку від мобілізації — Мін’юст

Якщо батько ухиляється від утримання власних дітей, то й підстава для відстрочки зникає.

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадало, що заборгованість із сплати аліментів може стати причиною втрати права на відстрочку від військової служби. Такий підхід спрямований на посилення відповідальності батьків перед дітьми та забезпечення їхніх фінансових потреб.

Відповідно до чинного законодавства, батьки трьох і більше дітей мають право на відстрочку від мобілізації, адже їхнє головне завдання – забезпечувати дітей та піклуватися про них.

Однак, якщо заборгованість із виплати аліментів перевищує суму платежів за 3 місяці хоча б на одну дитину, право на відстрочку може бути втрачено.

Логіка проста: якщо батько ухиляється від утримання власних дітей, то й підстава для відстрочки зникає.

Лише після повного погашення заборгованості можливе відновлення цього права.

«Тому своєчасна сплата аліментів не лише забезпечує добробут ваших дітей, але й зберігає ваше право на відстрочку від військової служби, — наголосили у відомстві.

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