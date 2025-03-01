За $7000 виготовляли фіктивні довідки ВЛК — судитимуть ділків

Правоохоронці задокументували 16 епізодів протиправної діяльності зловмисників.

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На Дніпропетровщині судитимуть організаторів незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

35 річний чоловік у 2023 році в місті Краматорську налагодив «бізнес» з виготовлення фіктивних довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень із відмітками про непридатність до служби, що давало підставу для виїзду за межі України. Для реалізації схеми він залучив свою знайому, яка виготовляла підроблені документи.

«Щоб мінімізувати ризики викриття, зловмисники залучали третіх осіб. Вартість «послуги» складала 7000 доларів США. Задокументовано 16 епізодів протиправної діяльності вказаних осіб», - зазначили у прокуратурі.

Обвинуваченим обраний запобіжний захід – тримання під вартою.

Їм інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб.

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