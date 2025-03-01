За $7000 делали фиктивные справки ВВК — будут судить дельцов

Правоохранители задокументировали 16 эпизодов противоправной деятельности злоумышленников.

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В Днепропетровской области будут судить организаторов незаконного выезда за границу военнообязанных. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

35-летний мужчина в 2023 году в городе Краматорске наладил «бизнес» по изготовлению фиктивных справок военно-врачебной комиссии и временных удостоверений с отметками о непригодности к службе, что давало основание для выезда за пределы Украины.

Для реализации схемы он привлек свою знакомую, которая занималась подделкой документов.

«Чтобы минимизировать риски разоблачения, злоумышленники привлекали третьих лиц. Стоимость «услуги» составляла 7000 долларов США. Задокументировано 16 эпизодов противоправной деятельности указанных лиц», — сообщили в прокуратуре.

Обвиняемым избрана мера пресечения — содержание под стражей.

Им инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершенное из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц.

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