Европа готовит срочные меры, Украина и дальше будет получать вооружение, — руководитель ЦПД СНБО Коваленко

У Украины достаточно ресурсов для борьбы и она продолжит получать поддержку и оружие от Европы, которая уже консолидировала усилия и готовит срочные меры.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Европа готовит срочные меры по поставкам оружия для Украины.

Он подчеркнул, что Украина и дальше будет получать поддержку и вооружение.

«Что мы имеем на утро. Европа объединилась, готовятся срочные меры. Важно – не слова, важно оружие. Украина и дальше будет получать поддержку и вооружение.

Планы путина вернуть россию в Европу с помощью США в кремле могут забыть.

В нынешних условиях Китай сосредоточится на стратегическом союзе с Европой.

россия не является для Пекина приоритетом – обычный сырьевой придаток.

Для США же рф, как и раньше, – всего лишь «бензоколонка» и источник редкоземельных металлов, которые путин готов отдать американцам «без предварительных условий», — указал руководитель ЦПД при СНБО.

Коваленко также подчеркнул, что Украина сейчас обладает достаточными ресурсами для продолжения борьбы.

«В россии в регионах начинает не хватать ресурсов на выплаты контрактникам – они официально говорят об этом.

Санкции остаются, а значит, жизнь в рф будет только ухудшаться.

россия должна отказаться от своих бессмысленных требований по завершению войны. Херсон и Запорожье – это Украина, как и все пока контролируемые ими территории», — указал он.

Как ранее сообщила «Судебно-юридическая газета», во время общения в Овальном кабинете 28 февраля между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возникла определенная дискуссия относительно того, когда и на каких условиях должно быть прекращение огня. По мнению Зеленского, необходимы гарантии безопасности. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил о необходимости дипломатии.

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