Європа готує термінові заходи, Україна і надалі отримуватиме озброєння, — керівник ЦПД РНБО Коваленко

Україна має достатньо ресурсів для боротьби та продовжить отримувати підтримку й зброю від Європи, яка вже консолідувала зусилля та готує термінові заходи.

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Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Європа готує термінові заходи щодо постачання зброї для України.

Він наголосив, що Україна й надалі отримуватиме підтримку та озброєння.

«Що ми маємо на ранок. Європа об’єдналася, готуються термінові заходи. Важливо - не слова, важлива зброя. Україна й надалі отримуватиме підтримку та озброєння.

Плани путіна повернути росію в Європу за допомогою США у кремлі можуть забути.

У нинішніх умовах Китай зосередиться на стратегічному союзі з Європою.

росія не є для Пекіна пріоритетом - звичайний сировинний придаток.

Для США ж рф, як і раніше, – лише «бензоколонка» та джерело рідкоземельних металів, які путін готовий віддати американцям «без попередніх умов», — вказав керівник ЦПД при РНБО.

Коваленко також підкреслив, що Україна зараз має достатньо ресурсів продовжувати боротьбу.

«В росії у регіонах починає бракувати ресурсів на виплати контрактникам - вони офіційно говорять про це.

Санкції залишаються, а отже, життя в рф буде лише погіршуватися.

росія має відійти від своїх безглуздих вимог щодо завершення війни. Херсон і Запоріжжя - це Україна, як і всі контрольовані поки ними території», — вказав він.

Як раніше повідомила «Судово-юридична газета», під час спілкування в Овальному кабінеті 28 лютого між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським зав’язалася певна суперечка стосовно того, коли та за яких умов має бути припинено вогонь. На думку Зеленського, мають бути гарантії безпеки. Віце-президент США Джей Ді Венс зазначав про необхідність дипломатії.

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