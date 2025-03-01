Задолженность по уплате алиментов может лишить права на отсрочку от мобилизации — Минюст

Если отец уклоняется от содержания своих детей, то и основание для отсрочки исчезает.

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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, что задолженность по выплате алиментов может стать причиной утраты права на отсрочку от военной службы. Такой подход направлен на усиление ответственности родителей перед детьми и обеспечение их финансовых потребностей.

В соответствии с действующим законодательством, родители троих и более детей имеют право на отсрочку от мобилизации, так как их главная обязанность – обеспечивать детей и заботиться о них.

Однако, если задолженность по выплате алиментов превышает сумму платежей за 3 месяца хотя бы на одного ребенка, право на отсрочку может быть утрачено.

Логика проста: если отец уклоняется от содержания собственных детей, то и основание для отсрочки исчезает.

Только после полного погашения задолженности возможно восстановление этого права.

«Поэтому своевременная выплата алиментов не только обеспечивает благополучие ваших детей, но и сохраняет ваше право на отсрочку от военной службы», — подчеркнули в ведомстве.

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