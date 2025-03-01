Задолженность по уплате алиментов может лишить права на отсрочку от мобилизации — Минюст

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило, что задолженность по выплате алиментов может стать причиной утраты права на отсрочку от военной службы. Такой подход направлен на усиление ответственности родителей перед детьми и обеспечение их финансовых потребностей.
В соответствии с действующим законодательством, родители троих и более детей имеют право на отсрочку от мобилизации, так как их главная обязанность – обеспечивать детей и заботиться о них.
Однако, если задолженность по выплате алиментов превышает сумму платежей за 3 месяца хотя бы на одного ребенка, право на отсрочку может быть утрачено.
Логика проста: если отец уклоняется от содержания собственных детей, то и основание для отсрочки исчезает.
Только после полного погашения задолженности возможно восстановление этого права.
«Поэтому своевременная выплата алиментов не только обеспечивает благополучие ваших детей, но и сохраняет ваше право на отсрочку от военной службы», — подчеркнули в ведомстве.
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