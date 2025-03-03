Чи можна сплачувати добровільні внески за батьків-пенсіонерів, щоб збільшити їхню пенсію

Діти не можуть сплачувати добровільні внески за батьків-пенсіонерів, але можуть підтримати їхню пенсію благодійними пожертвами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики розповіло, чи можуть діти сплачувати добровільні внески за батьків-пенсіонерів, щоб збільшити їхню пенсію.

Зокрема, українці можуть сплачувати до Пенсійного фонду добровільні страхові внески і тим самим збільшити страховий стаж. Такі внески можна сплачувати як за себе, так і за інших осіб.

Водночас, якщо батьки – вже пенсіонери, то сплачувати за них добровільні внески неможливо. Але збільшити розмір пенсійної виплати батьків (чи будь-якої іншої людини) можна, – за допомогою благодійних пожертв.

Для здійснення благодійного внеску не потрібно подавати жодних документів та відвідувати державні установи.

Це можна зробити на порталі ПФУ, без авторизації та внесення своїх особистих даних.

Якщо благодійник має намір сплатити внесок для якогось визначеного пенсіонера, то необхідно буде зазначити особисті дані того пенсіонера.

У такому разі після здійснення персоналізованої благодійної пожертви 70% суми спрямовується для виплати пенсії обраному пенсіонерові, а решта – 30% – на фінансування пенсій інших пенсіонерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.