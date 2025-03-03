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4 березня і Україні прогріється до 10° тепла – подекуди сильний вітер

23:32, 3 березня 2025
Вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.
4 березня і Україні прогріється до 10° тепла – подекуди сильний вітер
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В Україні у вівторок, 4 березня, буде хмарно з проясненнями та без опадів. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 5-10° тепла, на сході країни 0-5° тепла. Зокрема, як вказується, на північному сході та сході країни вночі та вранці на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім півдня та Закарпаття, місцями пориви 15-20 м/с.

За прогнозами синоптиків, 4-6 березня погоду в Україні визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, що простягнулося з заходу Європи, тому опадів не очікується. Повітряні маси надходитимуть з заходу та північного заходу і зумовлюватимуть розмаїття температури, особливо в денні години: якщо мінімальну вночі 4-5 березня прогнозується від невеликого плюса до слабкого мінуса, то вдень очікується у більшості областей у вівторок та середу 5-10° тепла, на заході країни в середу навіть 15°. У четвер повсюди підвищення температури на 2-4°.

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