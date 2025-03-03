В Британии говорят, что «на столе есть несколько вариантов» по прекращению огня в Украине

Европейские страны рассматривают возможные варианты прекращения огня в Украине.

Фото: Reuters

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Великобритания подтвердила, что сейчас рассматриваются несколько возможных предложений по прекращению огня в Украине. Это стало известно после того, как Франция выступила с инициативой о начальном месячном перемирии, которое могло бы стать шагом к мирным переговорам. Об этом сообщает Reuters.

Европейские страны, в частности Великобритания и Франция, активно ищут способы мирного урегулирования войны, после напряженных переговоров между президентами США и Украины.

«Очевидно, что на столе есть несколько вариантов. Я просто не хочу прибегать к комментариям относительно этих вариантов», - сказал представитель пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц поддержал усилия Европы, но подчеркнул, что европейские страны должны увеличить инвестиции в оборонные возможности: «Мы приветствуем, что Европа берет на себя больше ответственности за собственную безопасность, но они также должны инвестировать в соответствующие возможности».

Франция, Великобритания и другие европейские страны обсуждают возможность отправки своих войск в Украину, если будет достигнуто прекращение огня. Однако они настаивают на поддержке США, что получило название «гарантийного механизма».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что любое прекращение огня должно быть обеспечено четкими гарантиями безопасности от Запада, чтобы избежать повторной агрессии со стороны России, которая после вторжения контролирует часть территории Украины.

Франция выступила с инициативой о месячном перемирии, которое должно обеспечить безопасность в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объяснил: «Такое перемирие в воздухе, на море и в отношении энергетической инфраструктуры позволит определить, действует ли президент России Владимир Путин добросовестно, когда говорит о прекращении боевых действий».

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что европейские наземные войска могут быть развернуты в Украине только на следующем этапе мирного процесса. Зеленский в Лондоне подтвердил, что осведомлен об этом предложении, но пока не предоставил официальной реакции.

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