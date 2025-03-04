Из-за повышения температуры выходить на лед и находиться на нем – опасно

На реках и водохранилищах страны наблюдается уменьшение толщины ледяного покрова и увеличение промоин, трещин.

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В Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают о вскрытии ледостава вследствие повышения температуры воздуха.

Таким образом, на реках и водохранилищах страны наблюдаются активные процессы вскрытия ледостава с последующим уменьшением толщины ледового покрова и увеличением промоин, трещин.

Такой ледяной покров считается недостаточно прочным, поэтому выходить на лед и находиться на нем – опасно.

По прогнозам синоптиков, 4-6 марта погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое протянулось с запада Европы, поэтому осадков не ожидается. Воздушные массы будут поступать с запада и северо-запада и обусловят разнообразие температур, особенно в дневные часы: если минимальная ночью 4-5 марта прогнозируется от небольшого плюса до слабого минуса, то днем ожидается в большинстве областей во вторник и среду 5-10° тепла, на западе страны в среду даже 15°. В четверг повсеместно повышение температуры на 2-4°.

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