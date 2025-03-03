Этическая комиссия ЛНУ приняла решение об увольнении преподавателя Иосифа Лося, которого обвинили в домогательствах

Студенты ЛНУ требуют увольнения преподавателя из-за сексуальных домогательств.

Фото: ХаризмаUA

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Этическая комиссия Львовского национального университета имени Ивана Франко приняла решение рекомендовать уволить преподавателя факультета журналистики Иосифа Лося, которого десятки бывших студенток обвинили в сексуальных домогательствах. Это решение было принято на втором заседании комиссии, о чем сообщило Студенческое правительство ЛНУ.

Заседание состоялось при участии журналистки Екатерины Родак, которая стала первой, кто публично обратился с обвинительными заявлениями в отношении Лося. Она поделилась с присутствующими свидетельствами других бывших студентов, которые обратились к ней с подобными жалобами на сексуальные домогательства и гарасмент.

Студенческое правительство университета подтвердило свою неизменную позицию о необходимости расторжения трудового договора с Лосем. «Позиция Студенческого правительства неизменна: мы стремимся к расторжению трудового договора. Студенческое самоуправление осуждает подобные действия преподавателя и стремится к безопасной образовательной среде», - отметили представители студенческого самоуправления.

После закрытой части заседания председатель Комиссии по вопросам этики и профессиональной деятельности передал рекомендацию и.о. ректора Владимиру Мельнику уволить Лося из-за многочисленных обращений студентов.

Студенты также призвали всех, кто стал свидетелем случаев гарасмента, сексизма или сексуальных домогательств со стороны других преподавателей, поделиться этой информацией с комиссией.

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