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Хто хоче стати членом ВККС по суддівській квоті – список претендентів

18:15, 3 березня 2025
Двоє претенденток на посаду члена Комісії стали суддями лише у минулому році.
Хто хоче стати членом ВККС по суддівській квоті – список претендентів
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Конкурсна комісія з добору членів ВККС оприлюднила інформацію стосовно кандидатів на єдину вакантну посаду члена ВККС по суддівській квоті.

Станом на вечір 3 березня 2025 року відомі прізвища 11 кандидатів, хоча їх кількість може ще дещо змінитися.

Нагадаємо, що документи кандидати на посаду члена ВККС з числа суддів або суддів у відставці могли подати з 10 лютого по 3 березня 2025 року.

Зазначимо, що одразу дві претендентки на посаду члена ВККС розпочали свою суддівську кар’єру менше ніж рік тому.

На посаду члена ВККС претендують наступні кандидати:

Місцеві загальні суди

Мирошниченко Юрій Михайлович – суддя Іллічівського районного суду міста Маріуполя (відряджений до складу Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області).

Придатко Віталій Миколайович – суддя Кролевецького районного суду Сумської області

Місечко Микола Миколайович – суддя Оболонського районного суду міста Києва

Пелих Олександр Олександрович – суддя Старобільського районного суду Луганської області (відряджений до складу Воловецького районного суду Закарпатської області)

Гаєва Людмила Вадимівна – суддя Приморського районного суду міста Одеси

Вознюк Оксана Леонідівна – суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області (суддя призначена на посаду лише у липні 2024 року)

Кравченко Ярослава Володимирівна – суддя Солом’янського районного суду міста Києва (суддя призначена на посаду лише у травні 2024 року) 

Окружні адміністративні суди

Голуб Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду

Рищенко Андрій Юрійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду 

Судді у відставці

Кушнір Ігор Віталійович – суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у відставці

Бурлака Ірина Василівна – суддя Харківського апеляційного суду у відставці

Зазначимо, що попередній конкурс на посаду члена ВККС по квоті суддів та суддів у відставці повністю провалився

21 січня 2025 року Вища рада правосуддя відмовила у призначенні на посаду члена ВККС обом претендентам, відібраним Конкурсною комісією.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя ВККС

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Хто хоче стати членом ВККС по суддівській квоті – список претендентів

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