Франція зацікавлена у видобутку корисних копалин України

Україна має 5% світових запасів корисних копалин, які цікаві Франції для оборони.

Фото: Getty Images

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Франція виявляє великий інтерес до корисних копалин України та з жовтня 2024 року веде переговори щодо їхнього використання. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, уточнивши, що питання потреб оборонної промисловості країни є пріоритетним, повідомляє Bild.

«Нас хвилює не повернення грошей, а потреби нашої оборонної промисловості. Нашій оборонній промисловості знадобиться низка найважливіших видів сировини для наших власних систем озброєння, і не в наступному році, а протягом наступних 30 або 40 років», – зазначив він.

Лекорню додав, що це питання було передано йому для особистого контролю президентом Франції Емманюелем Макроном. Міністр також розповів, що президент України Володимир Зеленський розглядає можливість укладення угод про видобуток корисних копалин в Україні, що є частиною Плану перемоги країни.

Згідно з даними дослідження World Mining Data за 2024 рік, Україна володіє близько 5% світових запасів корисних копалин, хоча не всі ці ресурси активно видобуваються. Зокрема, в Україні є значні запаси марганцю, урану, графіту та залізної руди, які використовуються в оборонній і технологічній галузях. Загальна вартість природних багатств країни оцінюється в понад 14 трильйонів євро.

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