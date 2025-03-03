Кір Стармер заявив, що Трамп щиро прагне миру в Україні

Лондон і Вашингтон працюють над безпековими заходами для України.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що президент США Дональд Трамп щиро прагне досягти миру в Україні. Про це він заявив під час виступу в Палаті громад у понеділок, повідомляє BBC.

Стармер нагадав про свій нещодавній візит до Білого дому, під час якого обговорював із Трампом питання європейської безпеки, зокрема підтримку статті 5 договору про НАТО.

«Я вітаю розуміння з нашого діалогу, що наші дві країни будуть працювати разом над заходами безпеки для досягнення тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну відданість президента цьому миру, в щирості якої ніхто в цьому залі не повинен сумніватися ні на секунду», – наголосив британський прем’єр.

Раніше у Білому домі заявляли, що Трамп готовий до відновлення переговорів із Зеленським щодо корисних копалин, але тільки якщо він змінить свою позицію.

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