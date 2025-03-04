Верховный Суд отменил определение о возвращении апелляционной жалобы из-за отсутствия подписи на электронном ордере адвоката

Ордер, сформированный и поданный через систему «Электронный суд», является надлежащим подтверждением полномочий адвоката.

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Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу физического лица, в интересах которого действует адвокат, на определение Восьмого апелляционного административного суда, которым апелляционная жалоба жалобщика была возвращена из-за отсутствия подписи адвоката на ордере. Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и направил дело для продолжения рассмотрения, признав, что ордер, сформированный и поданный через систему «Электронный суд», является надлежащим подтверждением полномочий адвоката.

Истец обратился в суд с иском об отмене решения органа местного самоуправления относительно инвентаризации земельных участков. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего истец подал апелляционную жалобу.

Апелляционный суд вернул жалобу, мотивируя это тем, что предоставленный адвокатом ордер не содержал собственноручной подписи или электронной подписи адвоката. Суд указал, что такой ордер не соответствует требованиям Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и Положению об ордере на предоставление юридической помощи.

В кассационной жалобе представитель истца настаивал, что ордер был подписан квалифицированной электронной подписью (КЭП) через систему «Электронный суд», что соответствует действующим нормам права и надлежащим образом подтверждает полномочия адвоката.

Верховный Суд согласился с доводами жалобщика, указав, что подача документов через систему «Электронный суд» с применением КЭП полностью соответствует законодательству. Суд отметил, что отказ в принятии таких документов противоречит принципам доступа к правосудию и цифровизации судебных процессов.

Суд также сослался на практику Европейского суда по правам человека и международные стандарты цифрового правосудия, включая Регламент (ЕС) №910/2014 (eIDAS), которые признают юридическую силу электронной подписи на уровне с собственноручной подписью.

Верховный Суд подчеркнул, что внедрение системы «Электронный суд» предусматривает обязанность судов признавать электронные документы надлежащим образом подписанными, если они удостоверены КЭП. Возвращение апелляционной жалобы из-за отсутствия физической подписи на ордере является нарушением права на доступ к правосудию.

Основные правовые выводы Верховного Суда:

Ордер адвоката, сформированный в электронной форме, поданный через систему «Электронный суд» и подписанный КЭП, является надлежащим подтверждением его полномочий. Отказ в принятии такого ордера нарушает принципы электронного правосудия, закрепленные в международных и национальных нормативных актах.

Судебное решение о возвращении апелляционной жалобы из-за отсутствия физической подписи на ордере является незаконным и подлежит отмене. Отсутствие собственноручной подписи на ордере не может быть основанием для возвращения апелляционной жалобы, если документ подписан КЭП.

Постановление Верховного Суда от 29 января 2025 года по делу №300/7062/23 (административное производство №К/990/36532/24).

Автор: Наталя Мамченко

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