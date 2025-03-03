Сирський про DeepState – повага до роботи, але є питання щодо безпеки

ЗСУ та DeepState узгодили підхід до публікації військових даних.

Фото: ЗСУ

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський висловив повагу до роботи аналітичної платформи DeepState, однак наголосив на важливості обмежень щодо публікації деяких даних. В інтерв’ю він зазначив, що іноді у військових виникають суперечності з ресурсом через оприлюднення інформації в реальному часі.

«Це питання стосується безпеки військ. Інколи від цього залежить життя наших військових, які планують чи виконують якісь дії, про які ніхто не повинен знати. Ворог моніторить інформаційні ресурси і часто посилається на дані DeepState», – пояснив Сирський.

Він додав, що ЗСУ та платформа вже провели зустрічі та знайшли шляхи взаємодії щодо узгодження подачі інформації.

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