Прокурорам будуть платити пенсію за вислугу років лише після звільнення з прокуратури – комітет погодив законопроект

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект авторства Галини Третьякової щодо особливостей пенсійного забезпечення працівників прокуратури.

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Парламентський Комітет з питань соціальної політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти у першому читанні законопроект щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури №12278. Ініціатором законопроекту виступила голова Комітету Галина Третьякова.

Так, пропонується доповнити закон про пенсійне забезпечення новим розділом, що визначатиме особливості пенсійного забезпечення працівників прокуратури за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. При цьому, законопроект не змінює положення щодо пенсійного забезпечення прокурорів в частині визначення права на пенсію та обчислення її розміру.

Відповідні норми пропонується виключити з Закону «Про прокуратуру», аби, за словами Третьякової, «уникнути дублювання».

Водночас, на відміну від діючого порядку пенсійного забезпечення працівників прокуратури пропонується виплачувати пенсію за вислугу років лише після звільнення особи з органів прокуратури.

Крім того законопроектом Пенсійному фонду України надається статус центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Законопроектом не передбачено встановлення окремих пільгових умов проведення перерахунку призначених пенсій, наприклад, у зв’язку із зростанням заробітної плати діючих працівників прокуратури. Перерахунок пенсій, які призначені згідно із цим законом, проводитиметься на загальних підставах щороку з 1 березня із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення, що визначається відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів.

Також законопроект передбачає, що зміни до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (за аналогією із порядком внесення змін до Бюджетного кодексу та Податкового кодексу).

Офіс Генерального прокурора надав зауваження до законопроекту, зокрема, щодо неприпустимості перенесення положень законодавства про пенсійне забезпечення прокурорів із профільного Закону «Про прокуратуру» до Закону «Про пенсійне забезпечення»; запровадження вимоги про призначення пенсії після звільнення з органів прокуратури; встановлення нових правил перерахунку пенсії за вислугу років прокурорам.

Як зазначає Комітет у рішенні про рекомендацію законопроекту, Офіс Генпрокурора зауважив, що вимога про перерахунок пенсій прокурорам у порядку, встановленому Кабміном, передбачалась у Законі «Про прокуратуру», проте була визнана неконституційною (рішення КСУ від 13.12.2019 № 7-(ІІ)/2019). Повторне запровадження правового регулювання, яке визнано неконституційним, дає підстави стверджувати про порушення конституційних приписів, згідно з якими закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Зі свого боку, Мінфін зазначає, що реалізація акта сприятиме економії коштів державного бюджету на пенсійне забезпечення працівників прокуратури, однак потребуватиме додаткових видатків у частині надання спеціального статусу Пенсійному фонду України.

Зміна статусу Фонду потребуватиме збільшення видатків на оплату праці працівників у зв’язку з підвищенням розмірів посадових окладів державних службовців у зв’язку з віднесенням такого органу до іншого типу державних органів першої юрисдикції.

Крім того зауважує, що законопроект потребує додаткового опрацювання, зокрема щодо доцільності та необхідності внесення змін до Закону «Про пенсійне забезпечення», положення якого застосовуються в частині визначення права на пенсію за вислугу років для осіб, які на день набрання чинності Законом У «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» мають вислугу років та стаж, необхідні для призначення такої пенсії.

Мінсоцполітики підтримало законопроект за умови доопрацювання та зазначило, що внесення до Закону «Про пенсійне забезпечення» запропонованих змін може створити додаткові ризики щодо відновлення норм закону, які фактично є нечинними. У зв’язку з цим Мінсоцполітики пропонує вносити зміни щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури до чинного законодавства та доопрацювати в цій частині законопроект.

Автор: Наталя Мамченко

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