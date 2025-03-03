Обменники манипулируют курсом доллара – Гетманцев требует вмешательства НБУ и полиции

Глава финансового комитета призвал Нацполицию к борьбе с аферистами на валютном рынке.

Фото: epravda.com.ua

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Некоторые обменные пункты снова начали устанавливать разные курсы доллара в зависимости от года выпуска банкнот, что вызывает беспокойство среди граждан. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, Национальный банк Украины и правоохранители должны вмешаться, чтобы прекратить эту практику.

«Обращение проверили. Да, правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками», - отметил Гетманцев.

По словам Гетманцева, поступили многочисленные жалобы от граждан относительно двойных курсов обмена валют на доллар в зависимости от года эмиссии. Эти обменники даже открыто нарушают закон, работая без лицензии, и полиция не реагирует на эти нарушения.

«Обращение проверили. Да, правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Однако, оказалось, что ситуация еще хуже и несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками», - заявил председатель комитета.

Гетманцев призвал Национальный банк Украины и Нацполицию провести проверки и принять немедленные меры в отношении нарушителей закона. Он также попросил граждан фотографировать обменники, которые нарушают правила, и отправлять эти материалы в комитет или правоохранительные органы.

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