Направления на ВЛК в приложении Резерв+ изменили – в Минобороны рассказали об изменениях

Теперь электронное направление на ВЛК, которое военнообязанные могут самостоятельно сформировать в Резерв+, содержит точную дату и место прохождения медосмотра.

Источник фото: vinnitsa.info

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Как писала «Судебно-юридическая газета», в приложении Резерв+ в электронных направлениях появилась дата прибытия на ВЛК.

В Минобороны разъяснили, что теперь электронное направление на военно-врачебную комиссию, которое военнообязанные могут самостоятельно сформировать в Резерв+, содержит точную дату и место прохождения медосмотра. Функция уже доступна в актуальной версии приложения.

В то же время указывается, что нововведение является частью масштабной реформы ВЛК, которая предусматривает цифровизацию процедур и совершенствование нормативно-правовой базы. Соответствующие изменения утверждены приказом №4 от 3 января 2025 года.

Согласно документу, руководители ТЦК и СП, а также начальники центров рекрутинга ВСУ будут формировать направления на ВЛК в электронной форме с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберег. Граждане смогут подать запрос и получить этот документ в приложении Резерв+.

Электронные направления доступны как для тех, кто самостоятельно желает пройти комиссию, так и для тех, кто уже получил бумажную повестку на ВЛК. Достаточно лишь оформить запрос в приложении.

При необходимости можно будет получить бумажную версию направления, распечатанную из реестра. В таком случае документ обязательно будет содержать QR-код со всей необходимой информацией и регистрироваться в журнале в соответствии с требованиями, установленными постановлением правительства от 16 мая 2024 года №560.

Также сохраняется возможность получения бумажного направления по форме, приведенной в приложении 11 к Порядку проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденному постановлением КМУ №560. В частности, это касается граждан, которые во время военного положения изъявили желание мобилизоваться непосредственно в выбранную воинскую часть. В таком случае командир воинской части обязан уведомить территориальный центр комплектования о выдаче соответствующего направления, а командир ТЦК – внести эту информацию в реестр Оберег, объяснили в Минобороны.

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